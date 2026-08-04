Аппарат "Бион-М" № 3 будет изучать космическую радиацию

Новый космический аппарат "Бион-М" № 3, запуск которого запланирован на 2030 год, позволит изучать влияние космической радиации в условиях, подобных условиям дальнего космоса. Об этом рассказал главный научный сотрудник - руководитель научного направления Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев на заседании бюро Совета РАН по космосу, которое состоялось под председательством президента РАН академика Геннадия Красникова.

На заседании поддержан проект программы научных исследований во время летных испытаний космического аппарата "Бион-М" N 3.

Сычев доложил о планах развития медико-биологических исследований в рамках следующего проекта программы "Бион". Он сообщил, что "Бион-М" № 3 будет выведен на полярную орбиту высотой около 800 км - значительно выше, чем в предшествующих полетах подобных аппаратов. Это позволит изучить влияние радиационного воздействия, сравнимого с условиями дальнего космоса. "Это крайне важно, поскольку именно космические лучи, солнечные протонные события и характер их влияния на человеческий организм являются одной из ключевых составляющих при планировании длительных межпланетных пилотируемых миссий", - пояснил ученый, его слова приводятся на сайте Российской академии наук.

Новые подходы в исследованиях

По словам докладчика, базой для проведения космических экспериментов по программе будет оборудование, аналогичное тому, которое летало на корабле "Бион-М" № 2, где использовались лабораторные животные, но с новыми подходами в проведении исследований биологических объектов.

"Мы будем использовать не только линейных, но и генетически разнообразных животных", - рассказал Сычев.

Вице-президент РАН Сергей Чернышев предложил поддержать программу в части состава научной аппаратуры, а нюансы проведения экспериментов уточнить позже.

"У нас останется возможность добавить что-то новое. Главное - не останавливаться и уложиться в сроки, определенные федеральным проектом", - подчеркнул Чернышев.

Первый заместитель генерального конструктора АО "РКЦ Прогресс" Равиль Ахметов подтвердил техническую готовность платформы. Он сообщил, что космический аппарат обеспечивает возможность использования широкого диапазона рабочих орбит, комфортный для биообъектов температурно-влажностный режим и размещение научной аппаратуры как снаружи, так внутри спускаемого аппарата.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в ходе обсуждения призвала коллег использовать новейшие технологические возможности, имеющиеся у ФМБА, за счет чего также обновить дизайн исследований.