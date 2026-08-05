В Чехии раскопали 3000-летний ритуальный бронзовый клад

В Центральной Моравии (Чехия) в ходе археологического исследовании при модернизации железнодорожной линии Брно — Пршеров обнаружен редчайший клад эпохи бронзы. Уникальная находка сделана в окрестностях города Коетин сотрудниками Археологического центра Оломоуца. Ученые уверены: артефакты не прятали как тайник на черный день — их намеренно сломали и утопили в болоте в качестве дара богам.

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Находка относится к культуре полей погребальных урн, которая процветала в Центральной Европе около 3000 лет назад. Эта общность известна традицией кремации и захоронения праха в глиняных сосудах. Однако обнаруженная коллекция предметов находилась далеко от некрополей — ее скрыли на дне древнего заболоченного водоема у реки.

Намеренное разрушение

Клад: восемь погнутых и деформированных серпов, один целый серп, обломок меча, фрагменты украшений, две незавершенные заготовки и три слитка необработанной бронзы.

Долго считалось, что подобные захоронения металлов — это запасы древних кузнецов, спрятанные для последующей переплавки. Но коетинский комплекс полностью опровергает эту гипотезу.

Трасологический анализ (изучение микроскопических следов износа на поверхности) показал, что орудия активно использовались в быту вплоть до момента сборки в клад. Более того, ученые выявили следы умышленной порчи предметов непосредственно перед погружением в воду. Меч был перерублен одним мощным ударом зубила или топора, а серпы намеренно согнуты. Эксперты подчеркивают, что повреждения связаны исключительно с ритуалом помещения артефактов в болотистую почву.

Сквозь века

Примечательно, что это не единственный металлический клад на данном участке.

Ранее здесь же был найден средневековый железный клад, спрятанный в ремесленной мастерской. В отличие от бронзового ритуального дара, железный клад имел сугубо утилитарное, практическое назначение. Этот контраст доказывает, что разные эпохи использовали одну и ту же территорию по-разному — от сакрального до ремесленного.

Сейчас моравские артефакты проходят реставрацию, которая поможет точнее реконструировать обрядовую жизнь древних европейцев.