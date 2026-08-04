У Apple начали заканчиваться M5 MacBook Air из-за глобального дефицита памяти

Если вы думали купить M5 MacBook Air, то стоит сделать это в ближайшее время. Потому что даже в магазинах Apple их почти нет. По данным Bloomberg, причина в глобальном дефиците микросхем памяти, который коснулся почти всех устройств.

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Проблема стала заметна на прошлой неделе. В некоторых рекламных объявлениях Apple уже появилась пометка о том, что «наличие MacBook Air ограничено».

В июне компания даже подняла цены на M5 MacBook Air на 200 долларов, а Тим Кук сказал, что «такого» он не видел за 40 с лишним лет работы. Некоторые модели с определённым объёмом памяти вообще исчезли из интернет-магазина.

Сейчас, по словам сотрудников западных розничных магазинов, ситуация с поставками MacBook Air хуже, чем когда-либо. При заказе онлайн доставка большинства версий займёт от двух до четырёх недель.