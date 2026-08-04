Эксперт оценил возможность запрета Apple в России

РФ «лишила» компанию способов зарабатывать на своей территории, у технологического гиганта больше нет интереса к нашему рынку.

Решение об отключении платежей со счёта отечественных мобильных операторов — удар Москвы по своей же репутации. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил главный редактор интернет-издания «Рунет» Владимир Зыков.

«Конечно, не могут [запретить — прим. ГМ]. Тут всё очень просто, у ФАС нет полномочий направлять что бы то ни было на блокировку в Роскомнадзор. Отсюда такой метод ограничений или воздействия невозможен. На мой взгляд, Россия нанесла серьёзный удар сама себе по репутации, когда отключила возможность принимать платежи со счёта мобильного телефона за покупки в AppStore. Когда Россия отключила эту возможность, насколько известно, Минсвязи потребовало от операторов связи это сделать, после этого у Apple не осталось никаких интересов. Они тут официально не продают свою технику, не завозят. Теперь они ещё фактически и не зарабатывают, лишившись денег. Им от России, по сути, ничего не нужно, они работают, потому что работают».

Ранее ФАС возбудила дело в отношении Apple. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Причина — неисполнение компанией предупреждений в части предустановки на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad) мессенджера «МАКС» и отечественного магазина приложений.