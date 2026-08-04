Ученый опроверг угрозу перенаселения Земли

Миру стоит задуматься о вымирании, а не о нехватке ресурсов, заявил НСН Юрий Крупнов. Ученые, которые утверждают, что необходимо сокращать популяцию человечества — неграмотные люди, рассказал НСН демограф Юрий Крупнов. Население Земли следует сократить более чем в два раза к 2200 году, чтобы избежать истощения ресурсов планеты. Снижение популяции поможет снизить нагрузку на Землю, сохранить биоразнообразие и улучшить качество жизни. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на группу ученых из Италии и Великобритании. Крупнов опроверг такое мнение.

© nsn.fm

«Серьезно относиться к этой информации нельзя. Через 10 лет все человечество и так перейдет в стадию вымирания. Временный прирост сохраняется в Африке и в Южной Азии. Где-то к 2050-му году мы выйдем на плато и прекратим увеличиваться — заканчивается цикл демографического воспроизводства: двое взрослых уходят из жизни без такого же числа детей, чтобы заместить их. Те, кто рассказывают нам о необходимости снизить население, являются дикими и неграмотными людьми, которых стоит отправить учиться в старшую школу. Проблема здесь другая — с 2060 года начнется вымирание человечества, а эти проблемы противоположны перенаселению. Численность Земли может беспроблемно увеличиваться до 24-40 миллиардов человек, потому что освоенные и заселенные участки суши составляют максимум 15-20%. А России нужно русское демографическое чудо, чтобы элементарно выжить к концу столетия и не быть затоптанными другими цивилизациями и народами», — отметил он.

Ранее Крупнов объяснил НСН, почему молодежь не хочет размножаться.