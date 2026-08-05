Ученый рассказал, как океанские течения влияют на зимы

Явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья, связанные с колебаниями температуры воды в экваториальной части Тихого океана, учитываются синоптиками при долгосрочных прогнозах. Как пояснил доцент Института экологии РУДН, кандидат химических наук Юрий Хитев изданию RT, эти процессы способны влиять на погоду в Сибири и на Дальнем Востоке.

По словам ученого, одним из ключевых факторов для сезонных прогнозов является ENSO - колебание температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Во время Эль-Ниньо, когда вода становится теплее обычного, зимы в Сибири и на Дальнем Востоке могут быть более теплыми. Однако в отдельные годы это же явление способно усиливать Сибирский антициклон и приносить сильные морозы.

Ла-Нинья, напротив, связана с охлаждением вод в той же акватории и способствует более холодным и снежным зимам в Северной Евразии. При этом влияние этих процессов на российскую территорию выражено слабее, чем, например, на Северную Америку.

Кроме того, метеорологи при составлении сезонных прогнозов учитывают состояние арктического льда, положение и интенсивность полярного вихря, Североатлантическое колебание, а также изменения температуры поверхности океанов. Все эти факторы в совокупности позволяют делать более точные долгосрочные прогнозы.