Создан первый в мире космический мини-шаттл и квантовый датчик

Мини-шаттл не сгорает при входе в атмосферу и сможет самостоятельно доставлять с орбиты на Землю материалы и результаты научных экспериментов.

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В Особой экономической зоне «Технополис Москва» создали две уникальные космические разработки: инновационный мини-шаттл и высокотехнологичный квантовый датчик. Оба созданы командой АО «Завод Протон» площадки «МИЭТ». О разработках рассказал мэр Москвы Сергей Собянин:

– Это первый в мире мини-шаттл, который не сгорает при входе в атмосферу. Он способен самостоятельно возвращать с орбиты на Землю материалы и результаты научных экспериментов. Космический аппарат можно запускать не только со станций, но и с небольших спутников, – отметил градоначальник.

Вторая разработка – первый в мире квантовый датчик для регистрации мельчайших частиц, состоящих всего из нескольких атомов. Благодаря ему ученые будут исследовать процессы образования космической пыли и создавать новые способы защиты спутников и пилотируемых аппаратов.

Оба устройства позволяют расширить возможности космических исследований. Они помогут получить больше информации и повысить безопасность будущих миссий.

Новые изобретения уже прошли первый этап оформления патентов.