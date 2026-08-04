Генетики рассчитали теоретический предел человеческой жизни

Новое исследование, опубликованное в журнале npj Aging, спровоцировало очередную волну дискуссий о границах человеческих возможностей. Используя методы математического моделирования, ученые пришли к выводу, что теоретический максимум продолжительности жизни человека может составлять около 146 лет. Более того, при определенных сценариях эта цифра возрастает до невероятных 194 лет.

© naukatv.ru

Однако авторы работы сразу призывают к сдержанности оценок. Полученные показатели — это исключительно расчетные данные математической модели, а не практическое доказательство того, что современная медицина или изменение образа жизни способны подарить кому-то два века. На сегодняшний день официально зафиксированный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, которая скончалась в возрасте 122 лет. Но прогнозы исследователей уходят далеко за рамки этого исторического максимума.

Влияние соматических мутаций на старение

В основу новой модели лег детальный анализ соматических мутаций — генетических изменений, неизбежно накапливающихся в клетках организма в течение всей жизни. Согласно данным Национального института рака (США), такие мутации естественным образом возникают после зачатия в процессе деления клеток и под влиянием окружающей среды. Хотя многие из них безвредны, часть изменений провоцирует старение тканей, развитие онкологических и других возрастных заболеваний.

Вместо поиска фиксированной даты, в которую биологические часы человека должны остановиться, ученые попытались определить верхнюю границу жизни при идеальных биологических условиях.

Моделирование показало: критическую роль в долголетии играет именно скорость, с которой накапливаются внутриклеточные повреждения.

Это открывает новые горизонты для изучения фундаментальных механизмов старения, но авторы подчеркивают, что гипотеза требует дальнейшей экспериментальной проверки.

Научный подход против радикального биохакинга

В отличие от экспериментов, например, Брайана Джонсона, это академическое исследование не предлагает чудодейственных диет, БАДов или фитнес-программ для продления жизни до 146 лет. Его цель — понять фундаментальную биологию. Наука напоминает: на данный момент не существует ни одного вмешательства с клинически доказанной эффективностью, способного радикально раздвинуть видовые рамки человеческой жизни.

Даже если теоретические 194 года никогда не будут достигнуты на практике, понимание механизмов старения поможет создать терапию для увеличения так называемого «периода здоровья». Это годы, которые человек проживает в активном, здоровом и независимом состоянии, что гораздо важнее простого продления хронологического возраста.

Эксперты призывают четко разделять строгие академические исследования и популистские личные эксперименты. Пока технологические гиганты инвестируют в бессмертие, ученые рекомендуют опираться на доказательную медицину и простые правила: сбалансированное питание, регулярную физическую активность, полноценный сон, отказ от табака и алкоголя, а также своевременную профилактику заболеваний.