Группа ученых опубликовала исследование, в котором утверждается, что для предотвращения необратимого истощения ресурсов планеты численность населения Земли к 2200 году необходимо сократить более чем вдвое. Об этом сообщает Daily Mail.

Авторы исследования подчеркивают, что резкий рост с двух до восьми миллиардов человек за последнее столетие создал серьезную нагрузку на экосистемы. Однако речь идет не о радикальных мерах, а о мягком демографическом регулировании через улучшение доступа женщин в развивающихся странах к планированию семьи.

За последние 50 лет, в то время как население удвоилось, выбросы CO₂ увеличились более чем вдвое, биоразнообразие сократилось наполовину, а потребление энергии возросло втрое. Если такие тенденции сохранятся, к 2100 году на планете может проживать до 11,4 миллиарда человек, что приведет к катастрофическому загрязнению пластиком и пестицидами.

— Постепенный переход к меньшей и устойчивой популяции гарантирует достойные условия для будущих поколений, — отмечают исследователи.

В качестве успешных примеров ученые упоминают Южную Корею и Иран, где программы планирования семьи смогли значительно снизить рождаемость всего за десять лет. При этом авторы признают наличие серьезных экономических рисков: уменьшение доли молодого населения и старение общества могут вызвать дефицит рабочей силы и замедление глобального экономического роста. В той же Южной Корее уже сейчас более 20 процентов населения старше 65 лет.

Тем не менее исследователи подчеркивают, что бесконечное потребление материальных благ невозможно с экологической точки зрения, и человечеству придется смириться с замедлением экономики ради сохранения окружающей среды. По данным Всемирной информационной базы, на сегодняшний день на Земле проживает более 8,3 миллиарда человек, а потребление природных ресурсов за последние 50 лет увеличилось в четыре раза, передает таблоид.

Планета Земля может не справиться с ростом численности населения людей. Такое мнение выразили ученые из университета Флиндерса в Австралии, их исследование опубликовано в статье на IOP science.