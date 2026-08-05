В леднике Антарктиды на расстоянии 30 км от океана нашли морскую жизнь В леднике Антарктиды на расстоянии 30 км от океана нашли морскую жизнь

Ученые обнаружили процветающую экосистему морских организмов в леднике Тейлора, расположенном в Антарктиде на расстоянии более 30 километров от ближайшего океана. Об открытии сообщил журнал Popular Science 3 августа. Находка вызывает удивление научного сообщества, так как такая концентрация морской жизни в столь изолированном месте считалась невозможной.

Речь идет о знаменитом Кровавом водопаде, расположенном в Сухих долинах Мак-Мердо. Это природное явление известно благодаря своему необычному внешнему виду — вода, вытекающая из ледника, имеет характерный красный оттенок. Такой цвет придает жидкости высокое содержание железа, которое окисляется при контакте с воздухом.

Загадка происхождения жизни

Долгое время происхождение морских организмов в этом потоке оставалось для ученых загадкой. Изолированность источника от основного водного бассейна делала маловероятным естественное заселение экосистемы. Однако проведенные исследования показали, что водопад буквально кишит морской жизнью, адаптировавшейся к экстремальным условиям существования.

Обнаруженное сообщество демонстрирует удивительную способность живых организмов приспосабливаться к самым суровым и неожиданным окружающим условиям. Это открытие может иметь значение для понимания того, как жизнь способна распространяться и существовать даже в самых экстремальных местах на Земле.

Исследование морского оазиса в Антарктиде продолжает расширять представление ученых о границах биологической жизни и возможностях адаптации живых существ к враждебной среде. Результаты работы могут помочь в поиске жизни в других экстремальных условиях как на нашей планете, так и за ее пределами.