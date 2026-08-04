В Сбере рассказали о создании видео, обучающих ИИ законам физики

Сбер выпустил семейство генеративных моделей Kandinsky WM 1.0. Они обучены генерировать видео, более точно соответствующие законам физики и пригодные для обучения систем Physical AI. В основе моделей нейросеть Kandinsky 5.0 Video Lite, дополнительно обученная на видео с камер роботов, беспилотных автомобилей и записях промышленных процессов.

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Особенно ценны модели будут там, где реальные съемки невозможны или сильно затруднены: они могут генерировать видео редких, сложных или опасных сценариев для тренировки роботов и беспилотного транспорта. Код и веса нейросетей опубликованы под лицензией MIT – и доступны всем разработчикам мира бесплатно, сообщили в Сбере.

Physical AI или физический ИИ — класс систем искусственного интеллекта, которые способны воспринимать физический мир, понимают его динамику и могут управлять реальными устройствами. В отличие от языковых моделей, для физического ИИ просто нет открытых обучающих данных в достаточном масштабе. Собирать такие данные очень сложно и дорого: нужны устройства, датчики, операторы, контролируемая среда. Автомобиль с камерами и датчиками накапливает порядка 5000 часов записей в год, тогда как современным моделям нужны миллионы часов. А многие редкие и сложные сценарии, например, ДТП, экстремальную погоду, отказы оборудования — вообще нельзя воспроизвести вживую.

По оценке Яна Лекуна, лауреата премии Тьюринга и одного из «отцов» глубокого обучения, четырехлетний ребенок только через зрение получает больше информации, чем содержится во всех текстах, на которых обучены крупнейшие языковые модели. Поэтому следующий рубеж физического ИИ — обучение на видео, а синтетические данные становятся ключевым способом закрыть разрыв в объемах.

Создаваемые моделями Kandinsky WM видео длятся около 5 секунд и отражают отдельные действия: манипуляции с предметами (взял, положил, разрезал), дорожные ситуации (перестроение, проезд перекрёстка), этапы производственных процессов — базовые «кирпичики», из которых складывается обучение автономных систем. Это первое поколение нейросетей на пути к полноценным моделям мира – системам, способным моделировать развитие сцены во времени и служить симуляторами для обучения и тестирования роботов. Кроме генерации данных, такие нейросети могут выступать основой для систем управления: выученная при генерации видео физическая интуиция, переносится в модели действий роботов.

Базовые модели генерации видео иногда нарушают простые физические законы: объекты деформируются, перспектива искажается, движения выглядят неестественно. Чтобы повысить физическую достоверность, команда дообучила Kandinsky 5.0 Video Lite на нескольких миллионах реальных видеосцен — автомобили, роботы, промышленные процессы, сложные движения объектов.