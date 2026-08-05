Ученые нашли свидетельства пребывания неандертальцев на юге Таджикистана

На территории Дангаринского района развернула работу объединенная археологическая группа, сформированная Национальной академией наук Таджикистана и немецким Музеем неандертальцев. Как информирует пресс-служба академии, главная цель исследователей — изучение памятников эпохи среднего палеолита, оставивших следы присутствия неандертальцев.

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Параллельно ведутся разведочные мероприятия в карстовых полостях сельского джамоата Пушинг, а также планомерные раскопки на стоянке в окрестностях села Шар-Шар.

В ходе рекогносцировки в урочище Шамолдара ученые уже обнаружили ранее неизвестные каменные изделия: среди них — отщепы, разнообразные скребки и микропластины. Кроме того, зафиксирован культурный горизонт с отчетливыми следами древней человеческой активности. Однако окончательную оценку научной значимости этих находок дадут только после более детального анализа.

Основные усилия экспедиции сейчас сосредоточены на пещерном местонахождении у села Шар-Шар, которое считается одним из опорных объектов для изучения среднего палеолита в Центрально-Азиатском регионе. По предварительным итогам полевого сезона-2026, здесь извлечены каменные орудия, относящиеся к мустьерской индустрии, и многочисленные костные остатки фауны. Они свидетельствуют о том, что основной добычей неандертальцев служили дикие бараны, горные козлы и лошади.

Международный коллектив экспедиции объединил сотрудников Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дониша (входит в структуру НАН Таджикистана), представителей Музея неандертальцев в Германии и исследователей из Кельнского университета. В ближайших планах ученых — применение метода оптически стимулированной люминесценции (OSL) для датировки культурных напластований, а также продолжение обследования новых пещерных объектов в южных районах Таджикистана.

Ранее в Ленинградской области археологи нашли скандинавский крест, топор и крепежи для ладьи XI века.