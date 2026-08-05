На Тамани нашли кости животных возрастом почти полтора млн лет

Остатки слонов и носорогов, а также каменные орудия древнего человека обнаружили на Таманском полуострове российские ученые. Возраст некоторых найденных экземпляров оценивается в 1,2-1,4 млн лет, сообщает Институт истории материальной культуры РАН.

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Комплексная экспедиция из нескольких научных центров изучала археолого-палеонтологический памятник Богатыри/Синяя Балка на берегу Азовского моря. Там на небольшой площади уже вскрыты ископаемые остатки около 100 особей таманских слонов (Archidiskodon meridionalis tamanensis) и 40 особей носорогов-эласмотериев (Elasmotherum sp.).

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Уникальный памятник

Богатыри/Синяя Балка — это уникальный памятник раннего палеолита и палеонтологическое местонахождение мирового значения, расположенное на северном (азовском) берегу Таманского полуострова. Он находится на мысе Богатырь, недалеко от поселка За Родину (Темрюкский район, Краснодарский край). Памятник расположен на обрывистом берегу Азовского моря и постепенно разрушается под воздействием волн. Археологическая стоянка «Богатыри» внутри него была открыта в 2002 году, когда археологи обнаружили здесь каменные орудия раннего палеолита. Полевые исследования конкретно на этом раскопе не велись три года (активные работы возобновились в июле 2026 года в формате «спасательных раскопок» из-за обрушения берега).

В последние годы наиболее значимыми на этом памятнике находками стали первый известный науке череп молодого кавказского эласмотерия (носорога) и хорошо сохранившийся таз таманского слона

Это не просто стоянка, а древнее место забоя и разделки крупных млекопитающих. По версии ученых, около 1,2–1,4 млн лет назад на этом месте находилось озеро-болото, образованное кратером грязевого вулкана. Крупные животные (слоны, носороги) застревали в вязкой грязи, а древние люди (Homo ergaster) пользовались этим, чтобы добывать мясо. Это одно из ключевых мест для изучения заселения Европы первыми гоминидами.