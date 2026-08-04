В ДНК современных людей нашли следы двух «призрачных» древних популяций

Международная группа ученых обнаружила в геноме современных людей следы сразу двух ранее неизвестных «призрачных» популяций. Их существование долгое время оставалось лишь гипотезой, а теперь исследователям удалось найти генетические доказательства. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Вместо поиска древней ДНК в ископаемых останках ученые проанализировали более 500 полных геномов современных людей. Они построили детальные генеалогические «деревья» для отдельных участков ДНК, что позволило выявить фрагменты, унаследованные от очень древних человеческих популяций, практически не оставивших после себя ископаемых останков.

Оказалось, что следы одной из таких линий присутствуют у всех современных людей. Ее вклад составляет от 0,5 до 1% генома — примерно столько же, сколько приходится на наследие неандертальцев. По оценкам исследователей, эта популяция отделилась от предков Homo sapiens около 800 тысяч лет назад, а затем вновь скрещивалась с ними в Африке более 50 тысяч лет назад. Наиболее вероятным кандидатом на роль этой древней линии ученые называют Homo heidelbergensis.

Вторая «призрачная» линия оказалась еще древнее. Она отделилась от человеческой эволюционной ветви около 1,8 миллиона лет назад. Ее следы обнаружены главным образом у жителей Океании и составляют лишь около 0,002% генома. Исследователи считают, что эта ДНК попала к современным людям через скрещивание с денисовцами.

Особый интерес ученых вызвало то, что большинство найденных древних фрагментов сосредоточено в участках генома, связанных с иммунной системой и обменом веществ. Это может означать, что унаследованные гены помогали древним людям лучше приспосабливаться к новым болезням и источникам пищи.

«Скрещивание между разными человеческими популяциями было обычной частью эволюции. Новая методика позволит искать и другие неизвестные ветви человеческого рода, даже если их останки почти не сохранились», — заключили ученые.

Ранее ученые открыли новый механизм восстановления ДНК.