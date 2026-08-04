Стало известно, насколько прохладнее под зонтом в жару

Прятаться в жару в тени зонта или пляжного навеса бессмысленно — там прохладнее не более чем на 1 °C. Такие расчеты представили экологи Инсбрукского университета на генеральной ассамблее Европейского союза геонаук в мае, пишет New Scientist.

Глава исследовательской группы по биометеорологии Георг Вольфарт заинтересовался этим вопросом, когда отдыхал с коллегами в пивном саду.

«Было чертовски жарко, и у одного парня оказался смартфон с тепловизором. Он навел его вверх, и мы с удивлением увидели, что температура зонта 70 °C», — вспоминает он.

Исследователи сразу поняли, в чем дело: зонт блокирует коротковолновое солнечное излучение, но нагретая ткань переизлучает тепло в длинноволновом инфракрасном диапазоне, что практически сводит на нет охлаждающий эффект тени.

Вольфарт и его коллега Альбин Хаммерле разработали математическую модель, которая оценивает, сколько коротковолнового излучения задерживает зонт и сколько длинноволнового переизлучает далее. Модель учитывает также, сколько тепла испускает вверх раскаленный песок — как на солнце, так и в тени зонта.

На основе этих данных рассчитывается универсальный термический климатический индекс (UTCI) — показатель, насколько жарко человеку на самом деле, который учитывает лучистое тепло, влажность, скорость ветра и температуру воздуха. Исследователи сравнили UTCI для человека на открытом солнце и для человека под зонтом на песчаном пляже в разное время суток и при разной облачности.

Медианная разница составляет всего 1 °C в пользу зонта, а когда солнце стоит низко, под зонтом может быть даже на 1 °C теплее.

«Я не могу оценить, насколько точны эти цифры, но они определенно меньше, чем можно было бы ожидать, если учитывать только затенение от солнца», — заметил климатолог Эркка Ринне из Финского метеорологического института.

Он разрабатывает похожую модель для оценки выбросов углерода из почвы на бывшем торфяном месторождении, которое сейчас покрыто солнечными панелями. «Случай с зонтом схож с фотоэлектрической панелью — она затеняет землю от коротковолновой солнечной радиации, частично превращая ее в электричество, но при этом нагревается и испускает вниз усиленный поток длинноволнового излучения», — пояснил исследователь.

По словам Вольфарта, для подтверждения правильности модели он намерен провести натурные измерения.