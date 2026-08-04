В историческом центре Перми нашли надгробие "столпа епархии"

В историческом центре Перми археологи обнаружили надгробие настоятеля Спасо-Преображенского собора, протоиерея Александра Луканина, который оставил заметный след в науке.

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Как пояснили в Камской археологической экспедиции ПГНИУ, отец Александр был выдающейся фигурой для Пермской губернии. Он служил не только в Перми, но и в храмах других городов региона, в том числе - Соликамска и Екатеринбурга. За невероятное трудолюбие и разносторонние знания - от юриспруденции до географии - современники называли его "столпом епархии".

Александр Луканин известен своими исследованиями по истории и статистике уездов. Они стали важным вкладом в краеведение. Помимо службы в соборе, он руководил училищным советом, преподавал, занимался благотворительностью (помогал вдовам и сиротам духовенства) и редактировал "Пермские епархиальные ведомости".

Священнослужитель скончался от чахотки в 1889 году на 68-м году жизни. Он был погребен на Архиерейском кладбище, расположенном возле кафедрального собора. В советские времена на этой территории был построен зоопарк. В сентябре прошлого года он полностью переехал в другой район города, а на территории, которую ранее занимало Архиерейское кладбище, начались археологические раскопки.

Напомним, ранее в этом же месте раскопок археологи обнаружили могилу известного пермского хлеботорговца, купца второй гильдии Ивана Герасимовича Малюшкина, жившего в XIX веке.