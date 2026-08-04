WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) начал восстанавливать аккаунты пользователей, которые внезапно оказались заблокированы и отправлены на проверку. Meta признала проблему после серии жалоб в соцсетях, но пока не объяснила, почему защитные механизмы мессенджера открыли огонь по своим.

В течение нескольких часов пользователи X и Threads (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) сообщали, что лишились доступа к WhatsApp прямо во время обычной переписки или работы.

Вместо чатов приложение показывало уведомление: активность аккаунта и данные устройства проверяются на соответствие правилам сервиса. Вынести вердикт обещали обычно в течение 24 часов.

Для кого-то это просто сутки цифровой тишины, а для тех, кто ведёт через WhatsApp рабочие переговоры, — внезапно закрывшийся офис. Масштаб сбоя неизвестен: Meta не уточнила ни число заблокированных аккаунтов, ни страны, в которых возникла проблема. Однако при аудитории свыше 3 млрд активных пользователей в месяц даже небольшая ошибка может задеть тысячи людей.

В компании заявили, что постоянно выявляют попытки злоупотребления сервисом и блокируют нарушителей ради безопасности остальных пользователей. Но автоматика иногда промахивается, и тогда Meta старается как можно быстрее вернуть доступ невиновным.

Представитель корпорации подтвердил, что меры по восстановлению затронутых аккаунтов уже приняты. Что именно заставило WhatsApp массово заподозрить пользователей в нарушениях, осталось за кадром.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России