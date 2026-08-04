В России начнут искать утечки газа с помощью ИИ

Систему обнаружения утечек газа с применением искусственного интеллекта (ИИ) разработали исследователи ТюмГУ. Результаты опубликованы в журнале «Вестник Югорского государственного университета».

Разработка снизит расходы на ликвидацию утечек и повысит пожарную и экологическую безопасность газопроводов, сообщили специалисты. Круглосуточный мониторинг с помощью камер и инфракрасных лазеров будет учитывать мелкие утечки по поглощению молекулами газа энергии инфракрасного излучения. За устройствами дистанционно следит оператор, который при необходимости вызывает аварийные бригады.

Разработанная система автоматического обнаружения утечки основана на алгоритмах компьютерного зрения. Для обучения нейросети специалисты объединили экспериментальные данные инфракрасных камер и газоанализаторов.

Ранее ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали модель умного лифта с системой двунаправленного обмена данными «Лифтконтроль».