Обнаружены два новых вида моллюсков с необычными названиями

Российские и индийские ученые-малакологи открыли в штате Манипур в Индии два новых для науки вида пресноводных двустворчатых моллюсков-наяд, рассказал ТАСС директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА, Архангельск), член-корреспондент РАН Иван Болотов.

"Было обнаружено шесть видов пресноводных наяд. Из них два вида оказались совершенно новыми для науки. Они получили номенклатурные наименования с географической привязкой: вид индонайя манипурская (Indonaia manipurensis) назван в честь штата Манипур, а паррейсия импхалская (Parreysia imphalensis) - по названию местной реки и города Импхала. Также генетическими методами мы подтвердили таксономический статус вида, описанного в 1912 году, - радиатула Теобальда (Radiatula theobaldi), эндемика штата Манипур", - сообщил Болотов.

Российские специалисты совместно с коллегами из Манипурского университета выполняли таксономическую ревизию пресноводных двустворчатых моллюсков, населяющих реки и ручьи северо-восточного индийского штата Манипур. Индийский субконтинент представляет большой интерес для ученых, занимающихся исследованием фауны пресноводных моллюсков. Однако, как отмечают в ФИЦКИА, со времен окончания британской колонизации в середине XX века научная деятельность в Индии в этом направлении стагнировала.

Как показали недавние исследования международного коллектива, в Индии обитает специфическая малакофауна. Крупные пресноводные "двустворки" субконтинента являются близкими родственниками африканских видов, другая генетически связанная с ними группа наяд обитает в водоемах Мьянмы. Генетические данные были подкреплены палеореконструкциями глобального переселения моллюсков, которое происходило при дрейфе тектонических плит миллионы лет назад. Индия, как и Бирманская микроплита, была частью древнего континента Гондвана и пристыковалась к Евразии около 50 млн лет назад.

Переходная фауна Манипура

Болотов отметил, что пресноводная малакофауна Манипура имеет смешанный характер: она включает как эндемичные виды, встречающиеся только в этом регионе, так и виды из бассейна реки Брахмапутра и речной системы Сурма-Мегхна. Часть видов относятся к бирманской фауне, что подтверждает гипотезу, согласно которой Бирманская микроплита была соединена с Индией в период распада Гондваны.

"Вероятнее всего, Манипур - это зона вторичного контакта между бирманской и индийской фауной. Все виды здесь явно редкие, требующие охраны. Наши индийские коллеги будут работать над программами по их сохранению, поэтому уточнение систематики моллюсков важно для разработки планов менеджмента и охраны популяций", - пояснил ученый.

В штате Манипур моллюски являются объектами промысла для местного населения, особенно жителей лесных деревень, которые используют их как продукт питания.

Как резюмировал Болотов, в каждом регионе Индийского субконтинента сосредоточена уникальная фауна, сотрудничество между северо-восточными штатами Индии и российской наукой продолжится. Биологи ФИЦКИА УрО РАН ведут диалог с индийскими коллегами для продолжения совместной работы по инвентаризации биоразнообразия в штатах Арунчал Прадеш, Мегхалая, Нагаленд и Мизорам. Результаты исследования опубликованы в Биологическом журнале Линнеевского сообщества.