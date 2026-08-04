Зачем Apple удаляла Telegram из App Store

В понедельник 3 августа Apple сообщила , что временно удаляла мессенджер Telegram из App Store после проверки, выявившей «запрещенные материалы, содержащие сексуальную эксплуатацию детей». Приложение было удалено из App Store по всему миру.

Позже представители Telegram сообщили, что приложение мессенджера вновь появилось в магазине приложений App Store.

Компания Apple заявила, что восстановила приложение после того, как «разработчик оперативно удалил контент и заблокировал пользователя, разместившего его».

Сотрудники Telegram написали в соцсети X: «Сообщения о моей гибели сильно преувеличены».