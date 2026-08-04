NASA продлит соглашение с «Роскосмосом» о перекрестных полетах

НАСА планирует продлить соглашение с госкорпорацией «Роскосмос» о перекрестных полетах астронавтов и космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).

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Об этом со ссылкой на руководителя программы МКС в НАСА Дану Вайгел сообщает РИА Новости.

«Обычно мы прорабатываем все на срок от одного до полутора лет... Так что наши миссии с перекрестными полетами [согласованы] на данный период», — сказала руководитель.

Как пишет ТАСС, представитель НАСА заметила, что вопрос использования в перекрестных полетах пилотируемых Starliner пока не обсуждается.

В июле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что российская и американская стороны договорились о продлении совместной работы МКС.

В июне ТАСС сообщило, что астронавт НАСА Анил Менон на старте комплекса экзаменационных тренировок экипажей миссии МКС-75 восхитился тем, как Россия готовит к полету космонавтов.