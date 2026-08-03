NASA назвало технически возможным продление срока эксплуатации МКС

Международная космическая станция (МКС) обладает большим запасом прочности, продлить ее эксплуатацию сверх запланированного срока было бы технически возможно. Такое мнение выразила Дана Вайгел, курирующая в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) реализацию программ на низкой околоземной орбите.

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"Мы по-прежнему работаем над планом, предусматривающим прекращение эксплуатации МКС в конце 2030 года. Конечно, сведение МКС с обриты потребует в целом около двух лет. Так что мы подготовимся к этому, - сказала она на брифинге для журналистов в Хьюстоне (штат Техас). - В то же время с технической точки зрения комплекс в нормальном состоянии. Его запас прочности гораздо больше. И если мы с законодательной точки зрения получим иные указания, то будем готовы подстроиться и изменить курс действий".

Вайгел в связи с этим отметила, что "большую часть систем на МКС можно заменять".

В апреле глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация обсуждает с американскими коллегами продление работы Международной космической станции до 2030 года. Кроме того, по его словам, первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) будет развернут в 2028 году. Баканов указал на важность синхронизации сроков завершения работы на МКС и развертывания РОС.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн.