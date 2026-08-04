Стало известно, почему кошки ненавидят закрытые двери

Для кошки важен контроль над территорией, поэтому им очень неприятны закрытые двери.

«Дом она воспринимает как собственное пространство, которое должно оставаться доступным и предсказуемым. Закрытая дверь внезапно ограничивает доступ к части территории, и это вызывает у животного тревогу», – сказала в беседе с «Газетой.Ru» зоопсихолог Оксана Ершова.

Особенно негативно на закрытые двери реагируют питомцы с выраженным территориальным поведением и тревожные кошки, привязанные к хозяину. Также для котов любой ограниченный доступ автоматически делает объект более интересным, отметила специалист.

Кошки могут требовать открыть комнату, а спустя минуту спокойно уйти, даже не заходя внутрь.

Ранее новости сообщали, что за три года в России на 120% вырос объем продаж успокоительных средств для кошек. Ветеринары утверждают, что около 15% обращений в клиники теперь связаны со стрессовыми расстройствами у питомцев.