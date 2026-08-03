Samsung начала тестировать One UI 9.5 для грядущих флагманов Galaxy S27 Ultra

Не так давно Samsung официально представила One UI 9. Она пока доступна только на складных Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra и Flip 8. Но компания уже начала работу над следующей версией прошивки — One UI 9.5.

© Ferra.ru

Тестовую сборку прошивки обнаружили на внутренних серверах Samsung. Судя по номеру сборки (он начинается с «S958U»), её тестируют на американской версии будущего Galaxy S27 Ultra.

Это уже не первое упоминание One UI 9.5. Ранее её название всплывало в коде One UI дважды, причём ещё в мае этого года.

Какие новые функции принесёт с собой One UI 9.5 — тайна, покрытая мраком.