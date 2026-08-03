Секрет «Кровавого водопада»: биологи рассказали об уникальной экосистеме в Антарктиде

Американские биологи впервые всесторонне изучили образцы льда, почвы и воды из знаменитого Кровавого водопада, обнаруженного в 1911 году в Сухих долинах Мак-Мердо в Восточной Антарктиде. Исследователям удалось выяснить, что он буквально кишит жизнью, пишет Daily Mail.

© Zoumplis et al Nature Geoscience

По данным ученых, богатая железом соленая вода, выходящая из-под ледника Тейлора, является домом для уникального сообщества морских микроорганизмов, запертых под ледником сотни тысяч лет.

Это потомки древних морских сообществ, которые оказались изолированы, когда ледник продвинулся вперед и отрезал их от океана, пояснили специалисты.

© Zoumplis et al Nature Geoscience

Исследователи заметили, что за сто лет было выдвинуто немало гипотез о природе Кровавого водопада.

В частности, ученые утверждали, что рассол когда-то был морской водой, затопившей долину Тейлора в более теплый период. Вместе с тем, им не удавалось подтвердить свою версию, представить конкретные доказательства.

В ходе изучения водопада исследователи проанализировали 167 образцов воды, отложений, льда и воздуха, собранных в Сухих долинах Мак-Мердо и прилегающих районах Антарктиды.

С помощью секвенирования ДНК они идентифицировали тысячи различных микроорганизмов, обитающих в Кровавом водопаде и вокруг него, и обнаружили, что красный лед, грязь и отложения в месте выхода водопада были насыщены видами, которые обычно встречаются в морских средах, а не на суше или в пресной воде.

Исследование также показало, что многие микроорганизмы все еще биологически активны, несмотря на выживание в одной из самых негостеприимных сред на Земле.

Среди них — морские диатомовые водоросли, гаптофиты, динофлагелляты и инфузории — крошечные организмы, которые обычно обитают в океане.

Генетические доказательства показали, что они осуществляют фотосинтез, восстанавливают поврежденные клетки и активируют системы реагирования на стресс, чтобы выживать под ледником.