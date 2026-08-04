Найдено объяснение происхождению «кровавого водопада» в Антарктиде

Ученые обнаружили новые доказательства того, что питающая антарктический «кровавый водопад» красная вода имеет древнее морское происхождение. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что на это указали микроорганизмы, сохранившие связь с океанической средой. Необычный поток вытекает из ледника Тейлора в Сухих долинах Мак-Мердо. Его насыщенный красный цвет объясняется богатым железом рассолом: при контакте с воздухом металл окисляется и окрашивает воду.

Исследователи изучили 167 образцов воды, воздуха и донных отложений. В районе водопада они нашли гораздо больше организмов, связанных с морской средой, чем в других частях полярной пустыни.

Ученые считают, что морская вода попала в долину во время более теплого периода, когда уровень океана был выше. Затем море отступило, ледник продвинулся и запечатал соленый резервуар под толщей льда, что могло произойти более миллиона лет назад.

Несмотря на долгую изоляцию, в нем сохранилось сообщество микроорганизмов, приспособившихся к темноте, холоду и недостатку кислорода. Генетические данные помогут точнее определить, когда древнее море оказалось отрезано от океана. Находка также показывает, как жизнь способна выживать в одной из самых суровых сред на Земле.

Стремительное разрушение ледника Туэйтса в Антарктиде, который называют «ледником Судного дня», может привести к повышению уровня Мирового океана. Среди российских территорий в зоне риска затопления находятся Санкт-Петербург, Западная Сибирь и побережье Балтики. «Вечерняя Москва» узнала у ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолога Андрея Киселева, может ли Санкт-Петербург уйти под воду из-за таяния ледника Туэйтса.