Раскрыта неожиданная поломка ноутбуков в жару

Клавиатура ноутбука может повредиться из-за сильной жары или перегрева компьютера. Об этом сообщает издание Wccftech.

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Журналисты медиа подчеркнули, что в жаркие периоды года риск выхода компьютера из строя возрастает. Они привели пример пользователя Reddit под ником rinsewin, клавиатура ноутбука которого провалилась внутрь корпуса, что чуть не обрекло владельца устройства на дорогостоящий ремонт. Как оказалось, это произошло из-за сильно нагрева.

В раскрытом посте пользователя Reddit говорится, что кнопка Delete на клавиатуре MacBook Pro на процессоре M5 Max провалилась внутрь корпуса. В Apple отказались признать поломку гарантийной и выставили счет на ремонт в размере почти 900 долларов (72 тысячи рублей). Пользователь rinsewin рассказал, что, к счастью, у него была гарантия на девайс, поэтому ремонт выполнили бесплатно.

Авторы Wccftech отметили, что подобные поломки, хоть и случаются очень редко, но возможны. Мощные компьютеры, хоть и имеют производительную систему охлаждения, в моменте могут нагреваться до 100 градусов и выше. Вместе с летней жарой такая ситуация может привести к поломке устройства.

В этой связи специалисты рекомендовали следить за температурой компьютера и прерывать работу за устройством, если оно сильно нагрелось. Также авторы издания в качестве профилактической меры рекомендовали регулярно прочищать клавиатуру ноутбука, так как скопившаяся под клавишами пыль препятствует циркуляции воздуха и охлаждению.

Ранее журналисты издания BGR дали советы по охлаждению смартфона в жаркую погоду. Они рекомендовали перенести аппарат в прохладное помещение, поставить его перед вентилятором и закрыть тяжелые приложения.