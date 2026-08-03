На Венере были древние океаны, покрывавшие 90% планеты

Новое исследование международной группы геологов во главе с Ричардом Гейлом из Лондонского университета, опубликованное в журнале Earth & Planetary Science Letters, предлагает новый взгляд на историю Венеры. Ученые утверждают, что поверхность Венеры до сих пор хранит следы древних водных океанов, которые когда-то покрывали до 90% ее территории и вмещали до 40% объема земной гидросферы.

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Земля и Венера — почти планеты-близнецы с практически идентичным размером, массой и химическим составом. Однако сегодня эти миры драматически противоположны: если Земля покрыта цветущими океанами, то Венера представляет собой раскаленный ад с атмосферой из углекислого газа и облаками из серной кислоты. Астрофизики долго спорили, всегда ли наш космический сосед был столь враждебен.

Три главных улики под кислотными облаками

Поскольку густая атмосфера Венеры скрывает ее рельеф, исследователи обратились к архивным радиолокационным картам зонда Magellan, собранным в 1990-х годах. Традиционно считалось, что местный ландшафт сформирован исключительно вулканами.

Однако команда Гейла выделила три типа геологических структур, чье происхождение гораздо логичнее объясняется присутствием воды:

Предупреждение для человечества

Гипотеза говорит, что Венера оставалась влажной вплоть до катастрофического парникового эффекта, случившегося менее миллиарда лет назад. В это время на Земле уже вовсю развивалась жизнь.

Понимание причин, по которым Венера превратилась в пустыню, критически важно для прогнозирования климатического будущего Земли и поиска экзопланет. Точку в спорах должны поставить новые космические миссии — орбитальные аппараты VERITAS (НАСА) и EnVision (EКA), которые проведут высокоточное радарное сканирование планеты.