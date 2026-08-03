Apple столкнулась с дефицитом ноутбуков MacBook Air

Издание Bloomberg опубликовало колонку, посвящённую компании Apple. По данным журналистов, корпорация Тима Кука начала испытывать проблемы с поставками памяти для своих устройств из-за общего кризиса компонентов.

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Так, Apple якобы с трудом поддерживает наличие своих устройств на складах, запасы на которых стремительно падают. Больше всего проблем компания испытывает с ноутбуками MacBook Air, которые пользуются большой популярностью по всему миру. Даже на сайте Apple уже появилась информация о том, что заказы на различные конфигурации MacBook Air начнут отправлять не раньше конца августа и начала сентября.

При этом в корпорации осознают, что нужно поддерживать спрос и уже пытаются решить проблему. Одним из вариантом для компании стала закупка компонентов памяти в Китае.