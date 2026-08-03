В Microsoft признали очевидный провал Windows

Корпорация Microsoft пообещала, что займется оптимизацией работы Windows 11, чтобы добиться стабильной работы операционной системы (ОС). На это обратил внимание портал PCWorld.

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Журналисты отметили заявление главы подразделения Windows Павана Давулури, который заметил, что компания займется проблемами работы ОС на слабых компьютерах. В том числе топ-менеджер Microsoft подчеркнул, что инженеры будут решать проблему быстродействия персональных компьютеров (ПК), имеющих 8 гигабайт оперативной памяти.

По словам специалистов издания, Microsoft наконец-то признала очевидный провал Windows 11. Они напомнили, что в компании много лет заявляли, что ПК на базе Windows могут стабильно работать на устройствах с 8 гигабайтами памяти. Однако многие пользователи и эксперты — в том числе журналисты The Verge — заявляли, что такого набора памяти критически не хватает.

Авторы PCWorld предположили, что Microsoft крайне важно, чтобы компьютеры с минимальным объемом оперативной памяти стабильно работали на Windows. Старший редактор издания Марк Хахман заметил, что на рынке есть пример компьютера и экосистемы, которые хорошо работают с 8 гигабайтами оперативной памяти — это ноутбук Apple MacBook Neo и macOS.

«Мы постоянно внедряем ряд улучшений в области эффективности использования памяти в Windows, начиная с использования более эффективного распределителя памяти для снижения накладных расходов между приложениями и компонентами», — подчеркнул Давулури.

Представитель Microsoft пообещал исправить ситуацию до конца 2026 года.

В начале августа журналисты издания BGR рассказали, что Windows 11 не стала для пользователей любимой из-за нейросетей и «раздутого» пакета программ. Также обновления ОС вызывают серьезные опасения владельцев персональных компьютеров из-за частых сбоев.