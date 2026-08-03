Массовый прыжок всего населения планеты не окажет значительного влияния на движение Земли. К такому выводу пришел физик Ретт Аллен из Юго-восточного университета Луизианы, сообщает aif.ru со ссылкой на Unilad.

Ученый применил законы сохранения импульса и энергии и выяснил, что даже если почти 7 млрд человек одновременно оттолкнутся от поверхности, воздействие на планету окажется ничтожным. Масса Земли составляет примерно 6 × 10²⁴ кг, поэтому суммарный импульс от прыжка практически не повлияет на ее движение.

Согласно расчетам Аллена, Земля получит кратковременное ускорение в противоположную сторону — всего около 2,6 × 10⁻¹³ метра в секунду. За одну секунду планета сместится примерно на одну сотую радиуса атома водорода.

На практике такая величина абсолютно незаметна. Физик также отметил, что после приземления людей Земля вернется в исходное положение.

Ранее исследователям удалось найти в глубоком космосе структуру колоссальных размеров. Открытие ставит под сомнение современные космологические модели и представления о том, как развивалась Вселенная.