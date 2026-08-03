В Сбере рассказали о росте заявок на Научную премию

Научная премия Сбера в 2026 году приняла 400 заявок. Это на треть больше, чем в 2025-ом (290 заявок). Большинство участников представляют организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, городов Московской области, Татарстана, Екатеринбурга, Саратова, Самары, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Общий призовой фонд премии в 2026 году составит 111 миллионов рублей.

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Лидирующей по числу работ стала номинация «Физический мир», которая отмечает фундаментальные достижения в химии, физике, астрономии, технических науках и науках о Земле — 101 заявка. В номинациях для молодых исследователей самым популярным стало направление «AI в науке. Цифровая вселенная», посвященное работам в области математики, компьютерных наук и информатики. В 2026 году в данной номинации получено 70 заявок.

В рамках Научной премии Сбера исследователи номинируются по трем основным направлениям — «Физический мир», «Науки о жизни» (включает биологию, медицину и сельскохозяйственные науки), «Цифровая вселенная». В номинациях «AI в науке», которая появилась два года назад, участвуют ученые до 35 лет включительно. Это коллективы до трех человек, которые добились ярких научных результатов с применением ИИ за последние 5 лет.

В 2026 году в номинации «Физический мир» большинство работ было посвящено физике конденсированных сред, фундаментальным проблемам формирования новых материалов и ядерной физике. По направлению «Науки о жизни» — физико-химической биологии, клинической медицине, медицинским биотехнологиям. В номинации «Цифровая вселенная» превалируют работы по информационным технологиям и вычислительным системам, алгоритмическому и программному обеспечению.

В молодежных номинациях большинство заявок относятся к областям химии и материаловедения, медицины и информатики.

«Как говорил русский философ Николай Федоров, наука принадлежит к нашему общему делу. Текущий год наглядно демонстрирует рост интереса к Научной премии Сбера: число поданных заявок увеличилось более чем на треть. Исследователей ведет вперед искреннее стремление к самореализации и воплощению собственных проектов. Особенно радует то, что выросла активность молодых ученых в наших новых номинациях, связанных с искусственным интеллектом: количество заявок увеличилось почти вдвое — до 149. Это яркий показатель того, что ИИ становится реальным и порой незаменимым инструментом для фундаментальных открытий в самых разных областях. Мы гордимся тем, что премия помогает поддерживать отечественную науку и дает талантливым исследователям возможность реализовать свои самые смелые идеи», — рассказал вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов.

Номинировать кандидатов на Научную премию могут официально приглашенные Сбером ученые и российские организации, ведущие научную, исследовательскую или образовательную деятельность. В номинациях «AI в науке» с этого года открыта возможность самостоятельного номинирования. Далее заявки проходят независимую экспертизу и оценку в профильных ученых советах. Лауреатов определяет комитет, который состоит из авторитетных ученых, лауреатов прошлых лет и специалистов в области науки и технологий.

Сопредседатели комитета премии — президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и главный конструктор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов.

Победители пятого юбилейного сезона будут объявлены на торжественной церемонии в декабре.