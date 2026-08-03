Xiaomi в третий раз повысила цены

Xiaomi объявила о повышении цен на свои смартфоны. Это уже третье повышение цен в этом году. Официальный магазин Xiaomi Store, со 2 августа повысил цены на REDMI Turbo 5, серию K90 и на всю линейку Xiaomi 17. Их стоимость выросла на сумму от трехсот до пятисот юаней.

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В пересчете на российскую валюту, повышение цен составляет от трех до шести тысяч рублей.В процентном соотношении прибавка варьируется в зависимости от позиционирования устройства, и для некоторых топовых версий увеличение цены превысило десять процентов.

Наиболее заметные изменения коснулись дорогих конфигураций. К примеру, модель Xiaomi 17 Pro Max теперь обойдется покупателям на пятьсот юаней дороже, чем раньше. При этом даже бюджетный REDMI Turbo 5, который до этого считался достаточно доступным, подорожал на триста юаней. Подобная динамика выглядит необычно на фоне обычного снижения цен на старые модели, для того чтобы расчистить складские запасы, ожидая выхода новых поколений устройств.

Причины такого решения лежат далеко за пределами маркетинговых стратегий и связаны с глобальными перебоями в цепочках поставок полупроводников.

Основным драйвером роста стоимости стал резкий скачок цен на микросхемы памяти — как оперативной DRAM, так и флеш-накопителей NAND.

Этот сегмент рынка переживает один из самых значительных ценовых всплесков за последние несколько лет, вызванный как ограниченным предложением со стороны производителей, так и высоким спросом со стороны сектора искусственного интеллекта, который буквально «съедает» производственные мощности.

В самой Xiaomi не скрывают масштабов проблемы. Президент компании Лу Вэйбин в недавнем интервью пояснил, что удорожание компонентов оказалось настолько существенным, что для популярной конфигурации с памятью 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт постоянной памяти себестоимость комплектующих выросла примерно на полторы тысячи юаней. Эти цифры напрямую бьют по маржинальности, особенно в среднем и бюджетном сегментах, где запас прочности и без того минимален. Поэтому повышение розничных цен становится для компании вынужденным шагом, а не попыткой заработать сверхприбыли.

Важно подчеркнуть, что Xiaomi в этой ситуации не одинока. Аналогичные меры уже предприняли OPPO, OnePlus, vivo и Honor. По сути, весь китайский смартфонный рынок оказался заложником внешних факторов, на которые производители не могут повлиять. Аналитики прогнозируют, что во втором полугодии 2026 года может последовать еще один раунд повышения цен, и тогда прибавка составит от двухсот до восьмисот юаней в зависимости от модели.

Самые пессимистичные оценки касаются долгосрочной перспективы. В Xiaomi предупреждают, что рост цен на память, скорее всего, продолжится как минимум до конца 2027 года, а возможно, затянется и на 2028 год. Если тенденция сохранится, то некоторые флагманские устройства на китайском рынке могут впервые преодолеть психологическую отметку в десять тысяч юаней, что еще недавно казалось немыслимым для массового сегмента.

Так что, августовское подорожание у Xiaomi — это не просто локальное событие, а симптом системного кризиса в полупроводниковой отрасли, который в ближайшие годы будет определять ценовую политику всего мобильного рынка. Покупателям же остается либо мириться с новыми реалиями, либо пересматривать свои ожидания в сторону более скромных характеристик или более длительного цикла использования старых устройств.