В Афганистане нашли уникальную монету возрастом 2 тыс. лет

В афганской провинции Баглан маленький пастух случайно обнаружил на пастбище серебряную монету, возраст которой оценивается примерно в 2 тыс. лет.

Мальчик нашел артефакт в уезде Бурка во время выпаса скота, передает РИА «Новости».

Пресс-служба афганского министерства информации и культуры сообщила, что находку уже передали в местный музей для хранения и изучения.

«Историческую находку сделал маленький мальчик-пастух в уезде Бурка (провинции Баглан) во время выпаса скота. После оформления всех необходимых документов артефакт был официально передан на хранение в местный музей», – заявил глава регионального управления минкультуры Асадулла Мустафа Хашими.

Чиновник отметил, что монета относится к греко-бактрийскому периоду. Для точного установления даты выпуска и характеристик артефакта потребуются дополнительные исследования. Власти призвали жителей сдавать исторические находки в музей для сохранения культурного наследия.

На аверсе серебряной тетрадрахмы изображен профиль царя с диадемой, а на реверсе – фигура мужчины с посохом и греческая надпись. Эксперты считают, что монета весом около 20 граммов похожа на тетрадрахму Антиоха IV Эпифана, отчеканенную примерно в 168 году до нашей эры.

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