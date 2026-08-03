Эксперт: в российском образовании растет риск «ИИ-феодализма»

Новые технологии меняют систему высшего образования и несут в себе риск возникновения «ИИ-феодализма», при котором только отдельные вузы будут иметь полный доступ к вычислительным мощностям. Об этом рассказал «Известиям» руководитель агентства «ЭдуТрек», старший преподаватель кафедры инженерной кибернетики НИТУ МИСИС Эдуард Хисюков.

По словам эксперта, по мере развития технологий вузам придется менять программу, переходить к обучению студентов работе с ИИ, а также обучать их анализировать результаты работы искусственного интеллекта, проверять факты, формулировать вопросы и принимать решения.

Однако возникает угроза возникновения «ИИ-феодализма» — ситуации, при которой вузы имеют неравный доступ к передовым моделям. И если они будут доступны только ограниченному числу ведущих центров, это приведет к глубокому образовательному неравенству.

При этом вопрос вычислительных мощностей становится критически важным, так как может привести к проблемам с региональными вузами. А значит, может негативно сказаться на подготовке кадров для технологического сектора, так как на рынке труда навыки работы с ИИ становятся обязательным требованием, пояснил Эдуард Хисюков.

Ранее стало известно, что в США крупные корпорации, которые в последние полтора года активно сокращали персонал ради внедрения искусственного интеллекта, начали нанимать людей обратно. Ожидания, что ИИ заменит работников и ускорит процессы, не оправдались.

Проблемы с искусственным интеллектом возникли у компании Ford, так как после сокращений там столкнулись с падением качества и отзывами машин из-за дефектов, потратив на гарантийный ремонт $4,8 млрд только за 2024 год. А эксперимент McDonald's с автоматическими кассами провалился — бот не понимал акценты и отказывался исправлять заказы.