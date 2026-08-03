В Китае хотят уничтожать опасные астероиды ядерным оружием

Китайские учёные разрабатывают метод уничтожения крупных астероидов с помощью ядерного оружия. Как пишет South China Morning Post, команда из Пекинского исследовательского института ракетной техники предлагает сначала врезать металлический зонд в астероид, создав глубокую шахту, а затем сбросить в неё ядерную бомбу.

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Взрыв мощностью три мегатонны (эквивалент 200 бомб, сброшенных на Хиросиму) может разрушить астероид диаметром около 100 метров. Размещение бомбы на глубине 30 метров увеличивает эффективность изменения траектории втрое.

Метод, напоминающий сюжет фильма «Армагеддон», предполагает использование беспилотных аппаратов и считается менее сложным и более эффективным.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили пугающую тенденцию к величайшему вымиранию планеты.