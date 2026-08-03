Китай расширит применение квантовых технологий в энергосетях

Китай расширяет применение квантовых технологий в энергетике после испытаний на подстанции в Хэфэе провинции Аньхой. Проект, запущенный в ноябре 2024 года, стал первым системным применением таких решений в электросетях.

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За 18 месяцев квантовые системы помогали выявлять дефекты оборудования, контролировать температуру, влажность и слабые частичные разряды, которые могут привести к авариям. Также технологии использовали для поиска повреждений в материалах и защиты каналов связи с помощью квантового шифрования.

На объекте применялись квантовые сенсоры для измерения параметров линий электропередачи и алмазная технология точного измерения тока. По оценке разработчиков, она может сократить ошибки учета электроэнергии более чем на 500 тыс. кВт·ч в год.

Для моделирования работы сети использовался китайский сверхпроводниковый квантовый компьютер Origin Wukong. Полученные результаты планируют использовать в новых проектах модернизации энергосистем.