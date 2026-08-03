Ученые из Потсдамского института исследований воздействия изменения климата (PIK) в рамках новой исследовательской работы, результаты которой представлены в Geophysical Research Letters, выявили значительное ускорение глобального потепления примерно с 2015 года.

В ходе своих изысканий специалисты исключили влияние естественных колебаний показателей температуры и обнаружили статистически значимые доказательства ускорения долгосрочных темпов потепление.

Согласно результатам работы ученых, за последнее десятилетие глобальные температурные значения повышались примерно на 0,35 градуса за десятилетие, что выше, чем в любой период с начала инструментальных наблюдений в 1880 году. Отмечается, что средний темп потепления с 1970 по 2015 год составлял меньше 0,2 градуса за десятилетний период.

По словам авторов исследований, если нынешние темпы потепления сохранятся, то порог потепления в 1,5 градуса, установленный Парижским соглашением по климату, может быть превышен до 2030 года.