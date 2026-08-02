Moonshot получила доступ к кластеру из 20 тысяч чипов Nvidia

Китайская компания Moonshot использует вычислительные мощности Alibaba Group на базе примерно 20 тысяч чипов Nvidia. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, этот кластер обеспечивает значительную часть ресурсов, необходимых для работы моделей Kimi.

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Ранее Moonshot представила модель Kimi K3 с 2,8 трлн параметров. Компания заявила, что это крупнейшая ИИ-модель с открытыми весами. Одновременно Bloomberg утверждает, что для обучения следующей версии разработчик ищет дополнительные вычислительные ресурсы. Сообщается, что доступ к процессорам Nvidia Blackwell компания получает через страны Юго-Восточной Азии, тогда как имеющийся кластер построен на чипах поколения Hopper.

Alibaba назвала сведения о поставке чипов H200 компании Moonshot необоснованными. На фоне публикации сохраняется внимание американских властей к Moonshot. Ранее в Белом доме заявляли о наличии данных, связанных с использованием модели Claude Fable 5 компании Anthropic при разработке Kimi K3.