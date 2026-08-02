Учёные назвали пользу от ежедневного употребления авокадо

Ежедневное употребление авокадо способно уменьшить риск патологий сердца и сосудов. К подобным выводам пришли специалисты из Пенсильванского университета, изучившие данные о здоровье сотен взрослых людей с избыточным весом. Их исследование опубликовано в издании Journal of Clinical Lipidology.

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Эксперимент показал: участники, включавшие в меню один авокадо в день на протяжении полугода, снизили концентрацию частиц липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в кровотоке. Важно отметить, что речь идет не просто об общем уровне «плохого холестерина», а о количестве переносчиков, что дает более точную картину скрытых угроз для сосудистой системы.

В работе участвовали 786 добровольцев старше 25 лет с большим объемом талии. Одну группу попросили не менять привычки, а вторую — ежедневно добавлять к питанию авокадо. В результате у группы, употреблявшей фрукт, уровень частиц ЛПНП упал примерно на 49 нмоль/л. Ученые посчитали, что это может снизить вероятность сердечных проблем на 4%.

Исследователи отметили, что эффект был скорее умеренным и не сопровождался похудением. Тем не менее, даже такие небольшие коррекции в диете благотворно сказываются на маркерах здоровья сердца. Авторы подчеркивают необходимость учета индивидуальных особенностей организма и консультации со специалистом перед внесением значительных изменений в рацион.

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