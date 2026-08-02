Выявлена неожиданная связь между ожирением и болезнью Альцгеймера

Исследователи Хьюстонского методистского института под руководством Стивена Вонга и Ли Ян обнаружили возможный биологический механизм, связывающий ожирение с развитием болезни Альцгеймера. Работа опубликована в журнале Molecular Neurodegeneration (MN).

Ученые выявили фосфатидилэтаноламины (ФЭ) — класс жировых молекул клеточных мембран — как потенциальное звено между ожирением и болезнью Альцгеймера. Согласно исследованию, ожирение повышает содержание этих молекул в тканях тела, после чего они упаковываются в микроскопические частицы, способные путешествовать по организму и достигать мозга.

Попадая в мозг, эти частицы нарушают коммуникацию между нейронами, ослабляют иммунную защиту и способствуют накоплению амилоидных белков — одного из главных биологических признаков болезни Альцгеймера.

«Ожирение может менять то, как сигналы поступают в мозг. Хорошая новость в том, что это, возможно, поддаётся лечению. Вместо того чтобы рассматривать риск Альцгеймера, связанный с ожирением, просто как метаболическую проблему, наше исследование предполагает, что можно воздействовать на сам процесс, связывающий эти изменения с мозгом», — рассказал Стивен Вонг.

Когда исследователи восстанавливали здоровый баланс фосфатидилэтаноламинов, они наблюдали меньшее нарушение липидной регуляции, а также улучшение работы мозга и когнитивных показателей на моделях болезни Альцгеймера — то есть способности к обучению, памяти, вниманию и решению задач. Это говорит о том, что воздействие на жировые молекулы или переносящий их путь потенциально способно снизить часть повреждений, связанных с ожирением и Альцгеймером.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, болезнью Альцгеймера страдают более 6,5 миллиона американцев, а к 2060 году это число может вырасти почти до 14 миллионов. Ли Ян подчеркнула, что потребуется куда больше исследований, прежде чем воздействие на фосфатидилэтаноламины можно будет тестировать как способ профилактики или лечения у людей, но находка открывает возможную стратегию более раннего вмешательства у людей с метаболическими нарушениями.