Ученые расшифровали ДНК княгини Марии Всеволжей

Группа исследователей из Казани впервые расшифровала генетический код княгини Марии Всеволжской, которая жила в XII веке. Это стало первым случаем подобного анализа останков представительницы древнего княжеского рода в данном регионе.

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Специалисты извлекли ДНК из костных фрагментов, обнаруженных во время археологических раскопок. Анализ показал высокую степень сохранности материала, что позволило получить полный геном. Для этого использовали новейшие методы секвенирования, которые минимизировали риск загрязнения. Ученые отметили, что сохранность ДНК была неожиданно высокой для такого возраста.

Результаты исследования помогут историкам уточнить родословную княгини и ее связи с другими княжескими династиями. Кроме того, геномные данные позволят изучить миграционные процессы в средневековой Руси. Ученые уже планируют сравнить ДНК княгини с геномами современных россиян.

Работа казанских генетиков — важный шаг в развитии палеогеномики. Подобные исследования проводятся в мире редко, особенно для образцов такой древности.