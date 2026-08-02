Эксперт Борисова рассказала "РГ", жители каких регионов увидят затмение Солнца

Полное солнечное затмение в России можно будет наблюдать только на Таймыре, частично его смогут увидеть жители Калининграда, Мурманска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Пскова, рассказала "РГ" эксперт Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

© Российская Газета

Солнечное затмение - это природное явление, при котором Луна закрывает Солнце.

"Полное солнечное затмение 12 августа можно будет наблюдать на Таймыре. Полная фаза затмения составит 2 минуты 18 секунд. Она будет наблюдаться примерно с 20:00 по московскому времени", - рассказала эксперт.

Жители остальных регионов страны смогут увидеть солнечное затмение частично.

Так, в Мурманске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Пскове можно будет увидеть, как Луна закрывает порядка 80% Солнца, а в Калининграде - 85%.

В Москве же и Подмосковье Луна заслонит солнечный диск всего на 8%.

"В городе это явление можно будет наблюдать примерно с 18:34 по 22:58", - отметила Ольга Борисова.

Как наблюдать солнечное затмение?

Наблюдение солнечного затмения требует специальной подготовки, предупреждает эксперт.

"Не следует смотреть на солнце без специальных приспособлений. На бинокль, телескоп, фотоаппарат следует надеть специальные солнечные фильтры", - объясняет Борисова.

Безопасно наблюдать затмение можно с помощью самодельного проектора. Для этого в листе картона надо сделать маленькое отверстие и с его помощью спроецировать изображение Солнца на любой экран (при этом надо встать так, чтобы свет проходил через отверстие).