В Штатах нашли месторождение вольфрама на $152 млрд

В штате Невада обнаружено крупнейшее в истории США месторождение вольфрама. Как сообщает Financial Times со ссылкой на компанию 3 Proton Lithium, запасы металла в районе Пустыни Большого Бассейна оцениваются в 1,78 млн тонн.

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Этот объем более чем в пять раз превышает ресурсы прежнего лидера среди американских вольфрамовых рудников. Стоимость разведанного металла, по предварительным оценкам, достигает 152 млрд долларов.

Однако разработка месторождения осложняется тем, что часть территории используется NASA. Космическое агентство проводит там калибровочные испытания спутниковых приборов, что создает препятствия для получения разрешения на добычу.

Несмотря на сложности, компания-первооткрыватель продолжает добиваться доступа к участку, стремясь запустить промышленную эксплуатацию уникального месторождения. В настоящее время ведутся переговоры с федеральными структурами.