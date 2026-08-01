Находка в испанской Ла-Манче подтвердила теорию «эволюционной мозаики»

В Испании обнаружили фрагмент черепа древнего человека возрастом около 200 тысяч лет, пишет испанское агентство SINC.

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Научная группа обнаружила фрагмент черепа возрастом более 200 000 лет в природном парке лагун Руидера в Кастилии-Ла-Манче (Сьюдад-Реаль).

«Это была невероятная и счастливая случайность», — отметил доктор Марио Модесто-Мата.

Фрагмент, получивший обозначение RVH-1 и прозвище «Руи», представляет собой осколок теменной кости. Анатомический анализ показал, что он обладает сочетанием признаков, редко встречающимся среди европейских ископаемых остатков этого времени.

Журналисты уточнили, что главная особенность RVH-1 — экстремальная толщина кости почти 12 мм, у неандертальцев этот показатель не превышает 8 мм, также зафиксирован аномально резкий изгиб височной линии под углом 132 градуса.

«Такая массивная структура указывает на то, что 224 тысячи лет назад на полуострове сохранялись популяции с древними чертами», — разъяснил исследователь из Мадридского университета Комплутенсе (UCM), доктор Даниэль Гарсия Мартинес.

По его словам, такая толстая черепная структура свойственна и другим архаичным черепам, таким, как череп из Чепрано (Италия) или из пещеры Кон-де-л’Араго (Французские Пиренеи).

Открытие подтверждает теорию «эволюционной мозаики», согласно которой в Европе среднего плейстоцена одновременно сосуществовали разные популяции людей со своими уникальными историями, констатировали обозреватели.