Названы лучшие смартфоны первой половины 2026 года

Издание GizmoChina составило рейтинг лучших смартфонов первой половины 2026 года, отметив модели в нескольких ключевых категориях.

Лучшим камерофоном авторы назвали OPPO Find X9 Ultra. По мнению редакции, смартфон получил одну из самых продвинутых систем камер с четырьмя фокусными расстояниями и особенно сильную конфигурацию телеобъективов. При этом среди недостатков устройства названы хроматические аберрации при 10-кратном увеличении и необходимость доработки стабилизации видео.

В отдельной категории за лучший опыт мобильной съемки победителем стал Huawei Pura 90s Pro Max. Редакция отметила поддержку функций на базе искусственного интеллекта, включая автоматическую компоновку кадра, удаление бликов и интеллектуальное редактирование снимков, а также 200-мегапиксельную телекамеру на базе сенсора RYYB и улучшенную съемку видео.

Лучшим игровым смартфоном GizmoChina признало Redmi K90 Max. Авторы обзора отметили встроенную систему охлаждения с вентилятором, небольшой вес, возможность интерполяции кадров во всех играх без ограничений и более низкую стоимость по сравнению с RedMagic 11S Pro.

В категории складных смартфонов победителем стал Huawei Pura X Max. По мнению редакции, устройство выгодно отличается нестандартным соотношением сторон экрана, которое сохраняет привычные пропорции как в сложенном, так и в разложенном состоянии. Также издание указало на высокие продажи модели на китайском рынке.

Звание лучшего «убийцы флагманов» получил OnePlus 15T. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen5, 165-герцевым дисплеем, аккумулятором емкостью 7500 мАч и поддержкой беспроводной зарядки. В качестве компромиссов редакция назвала отсутствие сверхширокоугольной камеры и использование порта USB 2.0.