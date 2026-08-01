В Apple прокомментировали повышение цен на устройства

В Apple заявили, что не хотели поднимать цены на устройства
Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания неохотно пошла на повышение цен на свою продукцию из-за резкого роста стоимости памяти. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на выступление главы компании во время публикации финансовых результатов за третий квартал 2026 года.
По словам Кука, Apple была вынуждена повысить цены на компьютеры Mac и планшеты iPad в июне на фоне беспрецедентного роста стоимости памяти. Он охарактеризовал ситуацию как «столетнее наводнение» на рынке памяти, отметив, что цены выросли экспоненциально.
Глава Apple также рассказал, что при принятии решений о ценообразовании компания учитывает сразу несколько факторов, включая объемы продаж, выручку и рентабельность. По его словам, Apple не использует фиксированную математическую формулу, а принимает решения, исходя из долгосрочной бизнес-стратегии.
При этом Кук не стал комментировать, планирует ли Apple повысить цены на iPhone 18 Pro и первый складной iPhone, презентация которых ожидается в сентябре. Вместе с тем он отметил, что в текущем квартале компания ожидает дальнейшего роста затрат на память, хотя часть этих расходов рассчитывает компенсировать снижением стоимости некоторых других компонентов и имеющимися запасами комплектующих.