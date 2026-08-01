В Apple прокомментировали повышение цен на устройства

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания неохотно пошла на повышение цен на свою продукцию из-за резкого роста стоимости памяти. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на выступление главы компании во время публикации финансовых результатов за третий квартал 2026 года.

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По словам Кука, Apple была вынуждена повысить цены на компьютеры Mac и планшеты iPad в июне на фоне беспрецедентного роста стоимости памяти. Он охарактеризовал ситуацию как «столетнее наводнение» на рынке памяти, отметив, что цены выросли экспоненциально.

Глава Apple также рассказал, что при принятии решений о ценообразовании компания учитывает сразу несколько факторов, включая объемы продаж, выручку и рентабельность. По его словам, Apple не использует фиксированную математическую формулу, а принимает решения, исходя из долгосрочной бизнес-стратегии.

При этом Кук не стал комментировать, планирует ли Apple повысить цены на iPhone 18 Pro и первый складной iPhone, презентация которых ожидается в сентябре. Вместе с тем он отметил, что в текущем квартале компания ожидает дальнейшего роста затрат на память, хотя часть этих расходов рассчитывает компенсировать снижением стоимости некоторых других компонентов и имеющимися запасами комплектующих.