В Роскосмосе поделились инструкцией фотографирования реактивной струи ракеты
Роскосмос поделился подробной инструкцией по настройке камеры для фотографирования детализированной реактивной струи при запуске ракеты.
"Как сделать снимок, чтобы увидеть структуру пламени? Самое простое решение - закрыть диафрагму до предельных значений, но так изображение становится менее резким из-за дифракции. Использование нейтрально-серого фильтра является допустимым решением, однако оптимальным вариантом в данном случае выступает применение сверхкороткой выдержки. Скорость истечения газов из сопел двигателей достигает порядка 2 800 м/с, вследствие чего даже при выдержках 1/8 000 с возникает заметный смаз изображения. Выдержка 1/32 000 с позволяет минимизировать этот эффект, сохраняя достаточную детализацию", - говорится в сообщении госкорпорации.
Как отметили в Роскосмосе, такая настройка камеры позволит сфотографировать реактивную струю с сохранением высокой детализации.
"В итоге мы видим, как из сопел бьют прозрачные, почти невидимые реактивные струи. То, что мы принимаем за "структуру огня", - это языки догорающего в воздухе керосина, который секундой ранее охлаждал стенки камеры и сопла изнутри", - добавили там.
Для примера в госкорпорации продемонстрировали фотографии сопла двигателя ракеты "Союз" в момент старта и уточнили настройки светочувствительности (ISO), диафрагмы (f) и выдержки, которые были выставлены на камере.
"Настройки камеры: ISO 64, f/16, 1/32 000", - отметили в Роскосмосе.