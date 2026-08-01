В Роскосмосе поделились инструкцией фотографирования реактивной струи ракеты

Роскосмос поделился подробной инструкцией по настройке камеры для фотографирования детализированной реактивной струи при запуске ракеты.

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"Как сделать снимок, чтобы увидеть структуру пламени? Самое простое решение - закрыть диафрагму до предельных значений, но так изображение становится менее резким из-за дифракции. Использование нейтрально-серого фильтра является допустимым решением, однако оптимальным вариантом в данном случае выступает применение сверхкороткой выдержки. Скорость истечения газов из сопел двигателей достигает порядка 2 800 м/с, вследствие чего даже при выдержках 1/8 000 с возникает заметный смаз изображения. Выдержка 1/32 000 с позволяет минимизировать этот эффект, сохраняя достаточную детализацию", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как отметили в Роскосмосе, такая настройка камеры позволит сфотографировать реактивную струю с сохранением высокой детализации.

"В итоге мы видим, как из сопел бьют прозрачные, почти невидимые реактивные струи. То, что мы принимаем за "структуру огня", - это языки догорающего в воздухе керосина, который секундой ранее охлаждал стенки камеры и сопла изнутри", - добавили там.

Для примера в госкорпорации продемонстрировали фотографии сопла двигателя ракеты "Союз" в момент старта и уточнили настройки светочувствительности (ISO), диафрагмы (f) и выдержки, которые были выставлены на камере.