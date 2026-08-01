Google готовит обновления Chrome без полной перезагрузки браузера

Компания Google работает над новой системой обновления браузера Chrome, которая позволит устанавливать исправления без полной перезагрузки программы. Разработка направлена на сокращение времени между выпуском обновлений и их установкой на устройства пользователей.

Как сообщили в компании, инженеры создают технологию динамической замены, благодаря которой отдельные компоненты браузера смогут обновляться во время его работы. Такой подход стал возможен из-за архитектуры Chrome, состоящей из множества независимых процессов.

В настоящее время функция находится на стадии разработки, однако отдельные ее элементы уже проходят тестирование. В частности, в версии Chrome 150 для компьютеров Mac обновление сможет устанавливаться автоматически при условии, что все вкладки закрыты, даже если сам браузер продолжает работать в фоновом режиме.

Сроки появления новой технологии в стабильной версии браузера Google пока не раскрыла.

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