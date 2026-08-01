Раскрыта хитроумная стратегия «зомби-гриба»

Бразильские биологи выяснили, что знаменитый паразитический гриб, превращающий муравьев в «зомби», может обитать не только в телах насекомых, как думали раньше.

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Исследование, проведенное в заповеднике Адольфо Дуке неподалеку от города Манаус, показало, что грибы рода Ophiocordyceps встречаются в моховом покрове амазонской сельвы, причем даже на значительном удалении от зараженных членистоногих. Статья опубликована в журнале IMA Fungus.

Паразит во мхах

Ученые под руководством Талеса Алвеса-младшего из Национального института исследований Амазонии собрали несколько образцов мха в разных участках лесной зоны заповедника и провели анализ ДНК всех обнаруженных на мхе грибов. Оказалось, что генетический след Ophiocordyceps присутствует во всех пробах. При этом гриб обнаружили даже в тех образцах, которые находились в 10 метрах от зараженных муравьев. Это означает, что паразит является эндофитом, то есть при определенных условиях способен жить внутри тканей растений. При этом для мхов «зомби-гриб» совершенно безвреден и не вызывает у растений никаких поражений.

Ранее биологи замечали, что муравьи, зараженные Ophiocordyceps, перед гибелью кусают мох. Теперь это поведение находит объяснение. По всей видимости, паразит направляет свою жертву к растениям, содержащим его эндофитную версия, чтобы обеспечить надежное распространение спор после смерти насекомого. Скорее всего, паразитический гриб приспособился к жизни во мхах, чтобы пережидать периоды, когда численность насекомых-хозяев уменьшается.

Как на самом деле выглядит цикл жизни «зомби-гриба»

Исследователи выдвинули новую гипотезу, описывающую цикл жизни грибов Ophiocordyceps. Согласно ей, после того как гриб получает необходимые питательные вещества от растения, он дожидается подходящего момента, чтобы снова выпустить споры и заразить нового носителя.

«Известные особенности поведения, вызываемые грибом Ophiocordyceps у насекомых, могут быть результатом не только взаимодействия гриба и муравья, но и сложных отношений между грибом, его хозяином и растением, где этот же гриб незаметно обитает в качестве эндофита», — сказал соавтор исследования Жоао Паула Мачадо де Араужо, научный сотрудник Музея естественной истории Дании.

Теперь перед учеными стоит задача выяснить, насколько широко распространена обнаруженная ими особенность гриба-паразита среди других видов Ophiocordyceps и как именно происходит переход из одной паразитеческой фазы к эндофитной.